مقتل 29 "إرهابياً" في عمليات للجيش في بوركينا فاسو

اسماء السيد - واغادوغو: أعلنت قيادة الجيش في بوركينا فاسو الأحد أنّ قوّاتها قتلت 29 مسلّحا "إرهابياً" في "عملية برية وجوية" شنتها يومي الثلاثاء والأربعاء ضدّ مجموعات إسلامية متطرّفة في شرق البلاد.

وقالت القيادة في بيان إنّه "في غطار عمليات تأمين التراب الوطني، تمّ تنفيذ عملية مشتركة بين قوات خاصة وقوات برية وجوية في بلدات كومبيانبيغا وكابونغا وفي منطقة معسكر الرئاسة (منطقة الشرق) الثلاثاء 19 والاربعاء 20 شباط/فبراير 2019".

وأضافت أنّ "هذه العملية أتاحت القضاء على 29 إرهابياً وضبط كميّة كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدّات مختلفة وتدمير مخزن كبير للمؤن".

وبحسب مصدر أمني فقد "قتل معظم هؤلاء الإرهابيين في ضربات لمخابئ تم رصدها سابقاً والبقية في عمليات تمشيط تلت ذلك".

وتواجه بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات تتزايد وتيرتها ودمويتها وتنسب إلى مجموعات جهادية.

