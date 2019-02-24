​"علينا مواجهة وباء الإرهاب".. نص كلمة السيسي في افتتاح قمة شرم الشيخ- فيديو

كتب- محمد عبدالناصر وحسن مرسي: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ترتبط بأواصر وعلاقات تاريخية من التعاون عبر المتوسط، استندت في متانتها وقوتها إلى اعتبارات القرب الجغرافي، والامتداد الثقافي، والمصالح المتبادلة عبر العقود، بل والقيم المشتركة والرغبة الصادقة، التي ستظل تجمعهما سويا من أجل إحلال السلام والاستقرار، ومواجهة ما يفرضه واقع اليوم من تحديات، وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة، وتنامي خطر الإرهاب، الذي بات- مع الأسف- أداة تستخدمها بعض الدول، لإثارة الفوضى بين جيرانها، سعيا منها لتبوء...

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