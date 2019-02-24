الكوبيون صوّتوا على دستورهم الجديد الذي يجدّد تكريس الاشتراكية كعقيدة

صوّت الناخبون الكوبيون في استفتاء على دستورهم الجديد الذي يجدّد تكريس الاشتراكية كعقيدة "لا عودة عنها" للبلاد في مواجهة ضغوط واشنطن على كوبا وأقرب حلفائها فنزويلا.
وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بعد إدلائه بصوته في تصريحات صحافية "نصوّت لأجل دستورنا ونصوّت أيضاً لأجل فنزويلا، ندافع عن فنزويلا لانها تمثّل كرامة القارّة".
وبعد ساعتين من بدء التصويت بلغت نسبة المشاركة 30,64 بالمئة، بحسب السلطات. وتغلق المكاتب أبوابها عند السادسة مساء، أما النتائج الأولية، فمن المتوقع صدورها بعد ظهر الاثنين.
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