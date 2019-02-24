الحريري والوفد المرافق لبيا دعوة السيسي لعشاء على شرف المشاركين بقمة شرم الشيخ

انتهت عند الساعة الثامنة الجلسة الاولى من اعمال القمة العربية- الاوروبية، التي التي كان قد افتتحها عند الخامسة والنصف عصرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقر مركز المؤتمرات الدولي، بكلمة مسهبة تحدث خلالها عن اهمية القمة وتأثيرها في تطوير العلاقات بين الدول المشاركة في مجالات عدة، ثم توالى على الكلام رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح وعدد من رؤساء الوفود.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يرأس وفد لبنان الى القمة، قد وصل قرابة الخامسة عصرا الى مركز المؤتمرات، يرافقه اعضاء الوفد اللبناني الرسمي، الوزراء: جبران باسيل، علي حسن خليل ووائل ابو فاعور وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، وانتقل الى صالون استقبال رؤساء الوفود، حيث صافحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبعد انتهاء الجلسة الاولى التقطت الصورة التذكارية لرؤساء الوفود المشاركين في القمة.

ولبى الحريري والوفد الوزاري المرافق دعوة الرئيس المصري الى العشاء الذي اقامه على شرف رؤساء الوفود.

تجدر الاشارة الى ان القمة هي الأولى على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي، يشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية قرابة 50 دولة عربية واوروبية لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والامنية.