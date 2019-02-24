الشاب علي الداود غادر منزل ذويه في المصيلح ولم يعد

غادر الشاب علي طلال الداود منزل والده الكائن في المصيلح قضاء صيدا وهو من بلدة عين عرب قضاء مرجعيون مواليد ٦ ايار عام ١٩٨٤ ولم يعد، وهو يعاني من امراض نفسية. لمن يعرف عنه شيئا، الرجاء الاتصال بوالده المختار طلال الداود على الرقم التالي: 03785949

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