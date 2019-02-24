جمالي: ألتزم بكل قرارات تيار "المستقبل" في المجلس النيابي وخارجه

أشارت المرشحة عن المقعد النيابي الشاغر في طرابلس ديما جمالي، في بيان لها، إلى أنها لاحظت في الآونة الاخيرة حملة مبرمجة ضدها تتناول التصويت على اتفاقيات تمس الديانات السماوية، كما تتناول هذه الحملة المغرضة عملها في الأمم المتحدة واشاعات أخرى تستهدفها وتركز على انتمائها الى اجندات غير معروفة.

وتمنت على المروجين الذين يستخدمون هذه الاكاذيب بغية تشويه صورتها في الانتخابات النيابية المقبلة، أن يدركوا أن الانتخابات هي منافسة شريفة وعلى الجميع ان يلتزموا المعايير الاخلاقية في طريقة التعاطي.

وأكدت أنها تحترم وتجل البيئة التي تعيش فيها وتقاليدهم وعاداتهم لأنها جزء منهم، وتعتبر ان "طرابلس التي تربت على مبادئها وعلى احترام الآخر واحترام الاديان هي في وجدانها وضميرها وفي كل عمل تقوم به تضع نصب اعينها مصلحة الفيحاء واهلها".

كما أكدت أنها تنتمي الى بيت طرابلس الكبير وليس الى مشاريع فئوية صغيرة، وان ما يرد من اشاعات مغرضة هو محض افتراء لتضليل الرأي العام لكسب بعض الاصوات وتشويه مسيرتها المهنية التي كانت دوما حافلة بالانجازات وعرقلة المشاريع الانمائية المرسومة مستقبلا والتي ستنهض في المدينة واهلها.

وأعلنت أنها تلتزم بكل قرارات تيار "المستقبل" في المجلس النيابي وخارجه وهو الوحيد الذي تنتسب اليه وليس اي مكان آخر كما يزعم البعض.

وكررت مناشدته لجميع المروجين التعاطي بآداب اللعبة الديمقراطية الشريفة، لأنها ستلاحق كل من يدلي بمعلومات عنها دون ادلة ملموسة وستضع الامر عند المراجع القضائية المختصة.