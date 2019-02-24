الطقس غداً قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في لبنان يوم الاثنين قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، التي تقارب معدلاتها الموسمية، وانخفاض نسبة الرطوبة، بينما تنشط الرياح خاصة في الفترة المسائية ويتحول الطقس ليلا الى غائم بسحب متوسطة .

أما الثلاثاء، فغائم جزئيًا صباحا وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ابتداءً من الظهر مع رياح قوية تلامس ال٩٠كلم/س. ويتحول الطقس تدريجيا خلال النهار الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة تشتدّ ليلا مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق .

أما الأربعاء، فغائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية، ويتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ١٣٠٠متر في المناطق الداخلية.