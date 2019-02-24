كنعان: تصميمنا على متابعة ملف الحسابات المالية منذ الـ 2010 اوصل الملف الى نهايته

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان ان "تصميمنا وموقفنا ومتابعتنا لملف الحسابات المالية التي مسكناهها منذ العام 2010 اوصل الملف الى نهايته"، مشيراً الى ان "متابعتنا لملف التوظيف ستقود الى نتائج وتقارير لرئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة".

وبموضوع التوظيفات غير الشرعية، اوضح كنعان أنه "ليست الأشباح من وظفت بل هناك مخالفون"، لافتاً الى "أننا امام تعاقد يمكن ايقافه وتنبيه الوزارات والادارات الى عدم تكرار التجاوزات والدخول في اصلاح القطاع العام من خلال اعادة النظر بالتخمة في بعض الملاكات".

وأشار الى أنه "تم وضع القانون لنخفف التوظيف في ملاك الدولة، ولا يجب التحايل على القانون، واذا فعلنا ذلك ودخلنا من ثغرة الإلا والبينما فإن هذا البلد لن يصلح".