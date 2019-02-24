شدياق في عشاء جامعة سيدة اللويزة: نستطيع تحويل لبنان الى دولة الحلم

دعت الأستاذة المحاضرة في جامعة سيدة اللويزة، وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق، في العشاء السنوي لخريجي جامعة سيدة اللويزة، في الإمارات المتحدة العربية، الذي نظّمه مكتب الخريجين في الجامعة، الى أن "أبقوا أحرار ودافعوا عن وطنكم وشعبكم أينما كنتم ولو مهما كلّف هذا الأمر. وأنا أكيدة بأنّكم ستبقون أحرار أينما وجدتم أكان في لبنان أو في دبي أو في أي مدينة في العالم، وأضع نفسي بتصرّفكم وتصرّف جامعة سيّدة اللويزة وطلّابها، لبناء لبنان الذي تحلمون به جميعاً." واضافت شدياق ان "دعونا نعمل سويّاً، نستجمع الأفكار ونساعد بعضنا البعض لنبني مستقبل أفضل للأجيال القادة ولطلاب الغد، كي يعيشوا أحرارا برأس مرفوع في جمهوريّة قويّة".

شدياق اثنت "على خطوة الجامعة المؤمنة بمبادئ الايمان بالحريّة" ودعت الجميع الى أن يكونوا رسلاً للتغيير، " فكما تحوّلت الـ NDU إلى جامعة عريقة نستطيع تحويل لبنان الى دولة الحلم".

حضر العشاء رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بيار نجم، نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأب سمير غصوب ومديرة مكتب الخريجين نسرين صفير، إضافة إلى الخريجين. وقد عبّر رئيس الجامعة الأب بيار نجم، عن فخر واعتزاز الجامعة بسفرائها الذين يرفعون إسم الجامعة وصورتها على امتداد الكرة الأرضية، ويسطّرون إنجازات ونجاحات كبيرة، بالتالي تسعى الجامعة دائما الى بناء جسور التواصل مع طلابها أينما حلّوا." وكذلك عبّر الأب نجم أيضا عن إفتخاره على "شهادة جودة ما تقدّمه الجامعة من أعرق المؤسسات المانحة للإعتماد الأميركي New England Commission of Higher Education (NECHE)"، إذ أصبحت الـ NDU واحدة من ثلاث جامعات في لبنان ذات إعتماد أميركي، وواحدة من اثنتي عشرة جامعة في العالم خارج الولايات المتحدة الحائزة على هذا الإعتماد والجامعة الوطنية الوحيدة المعتمدة أميركيا في لبنان".

وشكر الأب نجم الخريجين الذين من خلال مبادرتهم "يخفّفون ولو القليل من عبء أهل يقدّمون كل ما يملكون في سبيل علم أولادهم".

تخلّل العشاء فيلما وثائقيا عن جامعة سيدة اللوبزة ووقفات فنيّة منوّعة.