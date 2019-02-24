جبق: لم أطالب بالسماح للاطباء الفلسطينيين بالعمل في المستشفيات الحكومية

أوضح وزير الصحة جميل جبق، "ان ما فسر من كلامي خاطئ في ما خصّ الاطباء الفلسطينيين"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان "ما أدليت به جاء ردأ على سؤال، مفاده ان الطبيب الفلسطيني لا يمكنه العمل في المرافق العامة في لبنان من دون الحصول على رخصة عمل بالاضافة الى انضمامه الى نقابة الاطباء في لبنان،" مؤكدا ان "لم اطالب بالسماح للاطباء الفلسطينيين بالعمل في المستشفيات الحكومية، ولم ادل بأي حديث صحفي في هذا الاطار."

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