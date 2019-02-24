رعد: الموسوي عضو في حزب الله يعرف الحدود والضوابط والإجراءات

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في حديث تلفزيوني، أن النائب نواف الموسوي عضو في "حزب الله" يلتزم بمقرارات الحزب ويعرف الحدود والضوابط والاجراءات، مشيراً إلى أن ما أتخذ من إجراءات بحقه لا يتعارض مع الحصانة النيابية التي يتمتع به النائب، لافتاً إلى أن الإجراءات هي من أجل حفظ عضويته في الحزب، مضيفاً: "سنتابع معه بعد أن يقضي هذه الاجراءات ونحصل على النتائج".

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