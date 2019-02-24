بومبيو: تهديد بوتين بنشر صواريخ ضدّ عواصم غربية "تبجح"

وصف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة ضدّ العواصم الغربية بأنّه "تبجح" يهدف إلى إحداث شرخ بين واشنطن وحلفائها. وكان بوتين حذّر الأسبوع الماضي نظيره الأميركي دونالد ترامب من مغبّة نشر أية صواريخ جديدة في أوروبا بعد انهيار معاهدة الحدّ من الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي أبرمت بين واشنطن وموسكو إبّان الحرب الباردة.

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