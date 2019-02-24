تعاون بين الأوقاف و"قومي المرأة" لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وقعت وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بشأن استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي على نفقة وزارة الأوقاف للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، اليوم أن البروتوكول وقعه الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وكيل أول وزارة الأوقاف والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرآة.

وأوضح البيان أنه سيتم استخراج البطاقة ممن يرشحهن المجلس القومي للمرآة بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وقال الشيخ جابر طايع إن تكلفة استخراج تلك البطاقات تبلغ مليونا و800 ألف جنيه تحملتها وزارة الأوقاف من باب (البر).