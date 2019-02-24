الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب - (د ب أ):

افرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب بعد اعتقاله صباح اليوم، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

كانت قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت سلهب ونائب مدير عام دائرة الأوقاف ناجح بكيرات، في وقت سابق اليوم الأحد "عقب دهم منزليهما في مدينة القدس، بذريعة مشاركتهما في اعادة افتتاح مبنى ومُصلى باب الرحمة- إلى جانب آلاف المصلين- داخل المسجد الأقصى المبارك أمس الأول الجمعة، بعد إغلاق استمر 16 عاما من جانب سلطات الاحتلال".

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية اعتقال سلهب.

وطالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن سلهب وغيره من موظفي دائرة الأوقاف الاسلامية"، وحملتها كامل المسؤولية عن نتائج مثل هذه الإجراءات غير المبررة.