أفرجت شرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الاحتلال يفرج عن رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب بعد اعتقاله صباح اليوم.

كانت قوات الاحتلال اعتقلت سلهب ونائب مدير عام دائرة الأوقاف ناجح بكيرات في وقت سابق اليوم الأحد "عقب دهم منزليهما في مدينة القدس، بذريعة مشاركتهما في اعادة افتتاح مبنى ومُصلى باب الرحمة، إلى جانب آلاف المصلين، داخل المسجد الأقصى المبارك أمس الأول الجمعة، بعد إغلاق استمر 16 عاماً من جانب سلطات الاحتلال".

ونددت الحكومة الفلسطينية، بتصعيد الاحتلال حملات الاعتقالات في شرق القدس، والتي طالت مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، إن "إقدام الاحتلال على تنفيذ حملة الاعتقالات والمساس بالمرجعيات الدينية يعتبر تصعيداً خطيراً، ودفعاً بالأوضاع في القدس وسائر الارض الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التوتر في تجاوز سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية".

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية اعتقال سلهب.

وطالبت الوزارة السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن سلهب وغيره من موظفي دائرة الأوقاف الاسلامية"، وحملتها كامل المسؤولية عن نتائج مثل هذه الإجراءات غير المبررة.

ووصف عبد الناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن ما قامت به السلطات الإسرائيلية بأنه "يعتبر تصعيداً خطيراً وغير مقبول على الإطلاق ومساساً بالدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشريف".