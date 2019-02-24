مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة صغيرة شمالى إسبانيا

وكالات:

لقي شخصان مصرعهما من جراء تحطم طائرة خفيفة على بُعد 100 كيلومتر شمال العاصمة الإسبانية مدريد.



وذكرت هيئة خدمات الطوارئ التابعة لمنطقة قشتالة وليون شمال غربي

إسبانيا - حسبما أوردت شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد - أن شاهد عيان رصد سقوط الطائرةوقام بإخطارها بوقوع الحادث، موضحة أن الضحيتين كانتا على متن الطائرة المنكوبة التي أقلعت من مطار محلي في وقت سابق.



ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.