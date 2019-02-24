بعثة أوروبية لتدريب جيش مالي تعلن تعرض أحد مراكزها لهجوم غربي البلاد

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أكدت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي تعرض أحد مراكزها بمنطقة "كوليكورو" غربي البلاد لهجوم.
وقالت البعثة التي تعمل على دعم الجيش المالي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد- إنه لميصب أي فرد من فريقها في الهجوم، ومع ذلك فإنها أشارت إلى إصابة أفراد من القوات المسلحة المالية.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الهجوم يعد آخر اعتداء يستهدف قوات دولية بمالي التي شهدت
وكانت المنظمة الدولية أعلنت أمس السبت عن مصرع 3 جنود غينيين من قواتها إثر هجوم استهدف مركباتهم بقرية "سيبي" بالقرب من العاصمة المالية باماكو.
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