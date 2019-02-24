- 1/2
- 2/2
أشادت مفوضية الانتخابات بنيجيريا، بما أظهره الناخبون المشاركون في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس السبت واليوم الأحد من قدرة غير عادية على الصمود والإيمان الراسخ خلال العملية الانتخابية.
وأعرب رئيس المفوضية، محمود ياكوبو - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوزالأمريكية اليوم الأحد، عن سعادته بالانتخابات التي سارت بوجه عام في أجواء سلمية، موضحًا أن المركز الوطني لتجميع الأصوات سيفتح أبوابه مساء اليوم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، مع استمرار التصويت لليوم في بعض
وأعرب ياكوبو عن أسفه لبعض السلبيات التي شابت سير العملية الانتخابية من بينها، تعرض أحد منظمي الانتخابات خلال عودته من الواجب الانتخابي لإطلاق نار أودى بحياته، إلى جانب ما واجهه بعض منظمي الانتخابات والذي وصفه بـ "الترهيب، والاختطاف، وأخذهم كرهائن إلى جانب أعمال العنف".
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تشيد بصمود الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.