الملك سلمان يدعو لحل جذري للقضية الفلسطينية

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أعلن الملك سلمان بن عبد العزيزالعاهل السعودي، اليوم الأحد، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وذلك خلال كلمته بافتتاح القمة العربية الأوربية الأولى في شرم الشيخ.
وقال الملك سلمان: "في القمة الأخيرة للدول العربية التي عقدت في جدة وسميتقمة القدس أعدنا التأكيد على مواقفنا الثابتة تجاه استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والشرعية
ووضح، أن حل القضية الفلسطينية مهم للسلام والاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل للسلام العالمي ولأوروبا على وجه الخصوص، مثمنا الجهود الأوروبية لإيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية، بحسب الوكالة الرسمية.
وأشاد العاهل السعودي بالعلاقات بين العالم العربي والأوروبي بأبعادها المختلفة، متمنيا أن تسهم هذه القمة في تعزيز هذه العلاقات بمختلف المجالات.
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