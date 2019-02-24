كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال نحو 400 ناشط في الشطر الهندي من كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الأمن الهندية اليوم الأحد، اعتقالها في نهاية الأسبوع في الشطر الهندي من كشمير نحو 400 قيادي انفصالي، أو مسؤول في منظمات إسلامية، وذلك في غمرة التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة منذ الاعتداء الانتحاري الذي خلف أكثر من 40 قتيلاً من العسكريين الهنود.

ويشهد الشطر الذي تديره الهند من كشمير أجواء حرب منذ الاعتداء الانتحاري بسيارة مفخخة في 14 فبراير باقليم بولواما والذي أوقع 41 قتيلاً في صفوف القوات شبه العسكرية الهندية.

وتبنى الاعتداء تنظيم "جيش محمد" الإسلامي، ومقره بباكستان.

وقال مسؤول كبير في الشرطة طلب حجب هويته، إن معظم الموقوفين على صلة بـ"مجموعات دينية أصولية".

وأضاف "لا نريد أن يتصرف المتمردون بمعنويات ممتازة بعد هجوم بولواما" والأمر يتمثل في قطع الروابط بينهم وبين "شبكة الدعم" بضرب "قاعدة الدعم" هذه.

من جهتها دعت المنظمات الانفصالية التي اعتقل قادتها في عمليات للشرطة نهاية الأسبوع، الأحد إلى إضراب عام في مجمل كشمير.

ووصل ألف عنصر أمني على الأقل إلى المنطقة وهناك تعزيزات أخرى في الطريق، لتعزيز الأمن قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الهند في مايو المقبل، بحسب بيان للحاكم نشر الأحد.

وحلقت طائرات قتال ومروحيات مساء السبت في سماء وادي كشمير، ما أثار الذعر بين السكان الذين هرعوا إلى المتاجر لشراء المنتجات الأساسية والوقود.

وتتهم سلطات الهند سلطات باكستان بدعمها سراً تسلّل ناشطين ومسلحين إسلاميين وانفصاليين، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد باستمرار.

وأثار اعتداء 14 فبراير غضباً في الهند، وأُطلقت دعوات لرئيس الحكومة ليأمر بأعمال انتقامية.

وتتبادل الدولتان حرباً كلامية في حين يخشى سكان كشمير تدخلاً عسكرياً هندياً وشيكاً.

وجاب المئات من عناصر الأمن الأحد الشوارع وأقاموا حواجز إضافية على الطرقات.

وتشن عدة مجموعات انفصالية كفاحاً مسلحاً ضد القوات الهندية في كشمير.