رجوي: نظام الملالي أصبح هشّاً وسقوطه في المتناول

قالت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية إنّ النظام الإيراني يعاني من ضعف كبير، مؤكدة أنه لم يكن في أي وقت سابق هشّاً إلى هذا الحد.

وأضافت في ندوة بعنوان "إيران – المنظار المستقبلي لعام 2019" عقدت في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن سقوط هذا النظام الإرهابي أصبح في المتناول الآن، مذكرة أن عام 2013 عندما أصبح روحاني رئيس جمهورية نظام الملالي، لم يكن في المحافل السياسية الغربية إلا القليل ممن يرونه معتدلًا وبإمكانه إحداث تغيير إيجابي في النظام الفاشي الديني.

وأوضحت قائلة: "بهذه الحجة قدمت الدول الغربية، تنازلات كبيرة للنظام الكهنوتي، واستخدم الملالي هذه الامتيازات من جهة لقمع الشعب الإيراني ومن جهة أخرى لتوسيع نطاق الحرب والإرهاب في المنطقة.

وذكرت أن "روحاني" متورطا في ارتكاب آلاف عمليات الإعدام، فضلا عن ارتكاب مجازر مخيمي أشرف وليبرتي، وهدر عوائد إيران لإفقار الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الإيراني.

وبيّنت أنه حاول المدافعون عن سياسة المساومة أن يفصلوا روحاني عن ولاية الفقيه، ولكن روحاني وضع خلال الصيف الماضي قضى على كل هذه المزاعم، حيث كلّف مخابراته ودبلوماسييه، تنفيذ خطة إرهابية كبيرة ضد المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية في فيلبنت (بباريس).

وأكدت أن الملالي لا يستطيعون التخلّي عن العمليات الإرهابية في قلب أوروبا، مشيرة إلى أن النظام لا يجد أمامه مخرجاً سوى التوغّل في القمع واختلاق الأزمات.

واستطردت: منذ ديسمبر 2017 ولحد الآن، ظلّت الانتفاضات والحركات الاحتجاجية مستمرة في عموم البلاد، مما أدى إلى زعزعة استقرار النظام، مؤكدة أن الانتفاضات قوة جديدة دخلت معاقل المعركة ضد النظام.

