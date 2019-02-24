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أكدت وسائل إعلام مقتل خاطف الطائرة البنغالية متأثرا بنيران أصيب بها أثناء القبض عليه.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام بنغالية محلية، إن طائرة متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، تعرضت لمحاولة اختطاف في بنجلادش.

واضطرت الطائرة، بحسب وكالة "فرانس براس"، للهبوط اضطراريا في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية، بعد محاولة لاختطاف الطائرة. وأوردت الوكالة أن مسلح حاول اقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

وقالت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الطائرة تابعة لخطوط "بيمان" البنغالية، وكانت متجهة من مدينة دكا إلى دبي. مشيرة إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة، ربما يكون أصيب بالرصاص، وتم إجلاء ركاب الطائرة عنها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخاطفين المشتبه بهم كانوا لا يزالون على متن الطائرة، في حين انتشرت الشرطة وكتيبة من التدخل السريع في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية.