الحوثيون يخرقون الهدنة قبل ساعات انسحابهم من موانئ الحديدة

واصلت مليشيات الحوثي قصفها الوحشي بمختلف القذائف والأسلحة، منازل المدنيين والأحياء السكنية، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وتسبب القصف، حسب "سبتمبر نت" الإلكتروني، في تهجير ونزوح عشرات الأسر من منطقة الجبلية، بعد تعرض منازلهم للقصف، وفي مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

في غضون ذلك، كثفت المليشيا، مساء أمس السبت، قصف مركز مديرية حيس، بقذائف الآر بي جي والهاون.