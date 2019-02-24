كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يخرقون الهدنة قبل ساعات انسحابهم من موانئ الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي قصفها الوحشي بمختلف القذائف والأسلحة، منازل المدنيين والأحياء السكنية، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
وتسبب القصف، حسب "سبتمبر نت" الإلكتروني، في تهجير ونزوح عشرات الأسر من منطقة الجبلية، بعد تعرض منازلهم للقصف، وفي مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
في غضون ذلك، كثفت المليشيا، مساء أمس السبت، قصف مركز مديرية حيس، بقذائف الآر بي جي والهاون.
في غضون ذلك، كثفت المليشيا، مساء أمس السبت، قصف مركز مديرية حيس، بقذائف الآر بي جي والهاون.
وواصلت المليشيا الانقلابية خرق وانتهاك الهدنة الأممية ووقف إطلاق النار في الحديدة، وصعدت قصفها لمواقع قوات الجيش الوطني، بالتزامن مع اقتراب موعد انسحابها من موانئ محافظة الحديدة والذي كان من المقرر أن يبدأ يوم غد الاثنين.
وكثفت المليشيا بعد ظهر اليوم، قصف مواقع الجيش الوطني شرق مدينة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون، وبالأسلحة المتوسطة، وفي مديريتي حيس، والدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.