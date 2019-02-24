كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القافلة الوردية".. مبادرة للتوعية بسرطان الثدي في الإمارات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حملةٌ واسعة تقودها جمعية أصدقاء مرضى السرطان الخيرية في الإمارات، للتوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، وتهدف من خلال مسيرتها إلى الوصول إلى الأماكن البعيدة وضواحي المدن، لحث السيدات في الدولة على إجراء الفحوصات الذاتية والخضوع لفحوصاتٍ طبية دورية.

سَاهمت هذه القافلة في تَوفير أكثر من 56 ألف فحص مجاني خلال دورتها الثمانية الماضية، وفي هذا العام ستوفر القافلة توفير تقنية الفحص للأشخاص الذين يتم اكتشاف إصابتهم بسرطان الثدي خلال أيام المسيرة.

وتساعد هذه التقنية في تحديد العلاج المناسب لكل حالة على حده، بالإضافة إلى تَوفير عيادة فحوصات طبية جديدة صُممت خِصيصًا لترافقهم طوال أيام المسيرة.

جدير بالذكر ان القافلة الوردية في الإمارات هي مبادرة أطلقتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان الخيرية في العام ٢٠١١ تهدف إلى نشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي في دولة الإمارات، كما أنها تعمل على توفير آلية الكشف عن المرض واستحداث أول سجل أورام موحد في الدولة.