مستر كريزي: “كلاش البيغ” خدمتو وأنا سكران!!- فبديو

قال مغني الراب الشاب “مستر كريزي” إن أغنيته”Bigshot”، التي أصدرها كرد على كلاش “170kg”، مجرد استهزاء بالبيغ، ولم يعرها اهتمامها أثناء التحضير لها، إذ إنه اشتغل عليها وهو في حالة سكر.

وقال “مستر كريزي” في حديثه مع “اليوم 24 “على هامش حفل توزيع جوائز “لاكاج”، إن ميزة موجة الراب الجديدة، أنها “مكتبكيش ومكتشكيش”، وفنانوها ينتجون من مالهم الخاص، ويربحون، أما في حالة ما إن كان هناك منتجون، فإن الوضع سيتحسن بكثير، مبرزا أن التعامل مع الجيل الجديد من مغنيي الراب يفرض على المنتجين القبول بشروطهم.

وأشاد “مستر كريزي” بالتظاهرات، التي تهتم بموسيقى الراب مثل، التي نظمت “لاكاج”، أمس السبت، وتوجت أعمالا، وفنانين بجوائز تقديرية.

“مستر كريزي” تحدث عن خلاف قديم مع مسلم، بسبب تصريحات قالها في حقه، وأوضح أن الأمور بينهما حاليا على ما يرام.

يذكر أن “مستر كريزي” صنف كأفضل فنان راب، وفاز كليبه “ntm”، بجائزة كليب السنة من مسابقة “لاكاج”، التي نظمت، أمس في الرباط.