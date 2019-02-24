ديبالا يقود يوفنتوس لتخطي بولونيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق يوفنتوس عقبة مضيفه بولونيا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح "السيدة العجوز" اللاعب باولو ديبالا.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 69 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بولونيا عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.

مجريات المباراة:

وكان بولونيا الطرف الأفضل في النصف الأول من الشوط الأول، وأتيحت له فرصا عدة منها عبر الأوروغواياني فيديريكو سانتاندر (3 و15) ونيكولا سانسوني (11)، قبل أن يسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو أول كرة على مرمى مضيفه بمتابعة رأسية لكرة عرضية من فيديركو برنارديسكي أبعدها الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي (28).

واستمر مسلسل الفرص الضائعة لمهاجمي بولونيا في الوقت المتبقي من الشوط الأول، في حين كانت ليوفنتوس محاولة عن طريق برنارديسكي الذي أهدر فوق العارضة كرة من البرتغالي جواو كونسيلو (32).

وفي الشوط الثاني، تابع بولونيا أفضليته الميدانية وفرصه الضائعة.

لكن على عكس المجريات، نجح ديبالا بهز شباك أصحاب الأرض بعد ثماني دقائق من نزوله بدلا من البرازيلي أليكس ساندرو، عندما تابع بقوة في المرمى كرة أرسلها الفرنسي بليز ماتويدي عرضية من الجهة اليسرى وارتدت من المدافع البرازيلي دانيلو الذي لم يحسن التعامل معها (67).

وحرم حارس يوفنتوس ماتيا بيرين في الوقت بدل الضائع سانسوني من إدراك التعادل عندما أبعد ببراعة كرته القوية المتجهة الى الزاوية اليسرى (90+1)، قبل فرصة أخيرة لرونالدو عندما هرب في الجهة اليسرى وسدد بقدمي الحارس سكوروبسكي من زاوية ضيقة (90+3).