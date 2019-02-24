مدرب هـ. إكسال: حصدنا 3 نقاط هامة وأثبتنا أفضليتنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكن فريق هبوعيل إكسال من الفوز في مباراته الأخيرة على هبوعيل العفولة بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق الكسلاوي المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 25 نقطة.



وبهذا الصدد، قال مدرب هبوعيل إكسال، أدهم هادية، في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة إننا "حققنا ثلاث نقاط مهمة جدا أمام هبوعيل العفولة، كما أظهرنا حفاظنا على قوتنا في المباريات البيتية".

وأضاف أننا "خضنا تدريبات صعبة على مدار الأسبوع تحضيرا للمباراة في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، لكن بالأخير وفقنا الله وتمكنا من تحقيق الفوز".

وختم هادية بالقول إننا "لعبنا أمام فريق في قمة اللائحة، ورغم ذلك أثبتنا أفضليتنا خلال مجريات المباراة، علمًا أن أنظارنا الآن تتجه نحو مباراة القاع المقبلة أمام هبوعيل مرمورق وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالنقاط الثلاث".

وذكر لاعب هبوعيل إكسال، أمير بدارنة، لـ"عرب 48"، أن "الفوز كان مهما جدا بالنسبة لنا، ونحن نأمل في النهاية تحقيق البقاء في الدوري رغم المنافسة القوية فيه، وبدورنا نسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع في النهاية".