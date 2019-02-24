الوحيدي: حققنا فوزا مستحقا ونأمل مواصلة الفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء اللد الفوز في مباراته الأخيرة على هبوعيل رمات هشارون بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الخامس عشر وقبل الأخير بترتيب لائحة الدوري برصيد 24 نقطة.

وبهذا الصدد، قال المدير المهني لأبناء اللد، عدنان الوحيدي، في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة، إننا "استحقينا الفوز على هبوعيل رمات هشارون بعدما أظهرنا أفضليتنا من ناحية أداء خلال مجريات المباراة".

وأضاف أنه "في الشوط الأول لم ينجحوا اللاعبون في زيارة شباك الخصم، وخلال مجريات الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل تمكنا خلاله من إحراز هدف الفوز والحفاظ عليه رغم افتقادنا للاعبين مراد أبو عنزة وغوف غاييرا بسبب إبعادهما بالبطاقة الحمراء".

وأشار إلى أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل أشكلون، ونحن نأمل أن نستضيف المباراة في ملعبنا بعدما استضفنا المباريات في الفترة الأخيرة خارج ملعبنا بسبب خضوعه لأعمال صيانة، وهذا الأمر أثر علينا وأدى إلى خسارتنا للنقاط أيضًا، ومن هذا المنطلق نأمل العودة إلى ملعبنا بعدما جرى إنجاز كافة الأعمال بالملعب".

وتابع أننا "نؤمن بالكادر الموجود سعيًا نحو تحقيق البقاء في الدرجة الممتازة لموسم آخر، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ذلك".

وختم الوحيدي بالقول إنه "من هنا أناشد جماهير الفريق بدعمنا والالتفاف من حولنا، وبدون شك تواجدهم إلى جانبنا في هذه الفترة مهم جدا ونحن نأمل أن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".