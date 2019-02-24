انت الان تتابع تفاصيل خبر بمشاركة قطر.. انطلاق تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 08:26 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع القطرية انطلاق التمرين العسكري "درع الجزيرة 10" في المنطقة الشرقية بالسعودية بمشاركة القوات القطرية، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والجوية والبحرية، ويستمر أسبوعين.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته مديرية التوجيه المعنوي عبر "تويتر"، أن "التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين قوات دول مجلس التعاون الخليجي لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المشتركة".

وتابع البيان أن "التمرين يعد من التمارين المتطورة الضخمة؛ لما له من دور كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم".

واستطرد بيان الوزارة: "يتضمن التمرين أربع مراحل أساسية؛ الأولى هي وصول القوات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، أما المرحلة الثانية للتمرين فهي تمرين مراكز القيادة، حيث إن هذا التمرين يتم خلاله تدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام المشبهات للتعامل فيه مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية".

أما المرحلة الثالثة، بحسب البيان، فهي "التدريب الميداني بالذخيرة الحية، ومن ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي سيتم فيها الحفل الختامي ومغادرة القوات المشتركة".

بدوره أكد العميد الركن خميس محمد دبلان، قائد القوة القطرية المشاركة، أن "التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإبراز التجانس في المجال العسكري، ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها".

وتهدف التمارين الخليجية المشتركة، التي بدأت السبت وتستمر حتى 12 من مارس المقبل، إلى "زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية، وزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي".

و"درع الجزيرة" هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، أنشئت عام 1982؛ "بهدف حماية أمن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وردع أي عدوان عسكري".