الخليج 365/ بغدادأكدت وسائل إعلام، الاحد، مقتل خاطف الطائرة البنغالية متأثرا بنيران أصيب بها أثناء القبض عليه.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام بنغالية محلية، إن طائرة متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، تعرضت لمحاولة اختطاف في بنغلادش.

واضطرت الطائرة، بحسب وكالة "فرانس براس"، للهبوط اضطراريا في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية، بعد محاولة لاختطاف الطائرة. وأوردت الوكالة أن مسلحا حاول اقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

