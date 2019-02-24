بالصور.. الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى أعضاء الحكومة السودانية الجديدة، الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وتضم الحكومة السودانية الجديدة كلا من: الدكتور محمد طاهر إيلا رئيساً للوزراء، والفريق أول ركن عوض بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع، كما أدى القسم أمام البشير 18 حاكماً للولايات.



ووجه البشير حكام الولايات، عقب أدائهم اليمين الدستورية، بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، واختيار عناصر لها القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق إرادة الشعب.





وقال إن السودان يمر بمرحلة جديدة من تاريخه، تتطلب مضاعفة الجهد ومعالجة القضايا الماثلة خاصة قضايا الشباب، مشددا على أهمية توفير الخدمات الضرورية وتحقيق تطلعات المواطنين وإقامة وإشاعة العدل بينهم، مؤكدا أن اختيار الولاة جاء وفق الكفاءة والمقدرة، وسيكون داعما وسندا لهم لأداء مهامهم.



من جانبه، وعد رئيس الوزراء السوداني الجديد محمد طاهر إيلا، بانتهاج سياسات تمكن من تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الفساد، فضلا عن تفجير طاقات السودانيين وتوفير ما هو مطلوب وتوفير فرص العمل للشباب.





وأعرب إيلا عقب أداء اليمين الدستورية عن أمله أن يوفق في أداء مهمته في هذه المرحلة التي يمر بها السودان، والتي قال إنها تتطلب جهد وتعاون الجميع لمعالجة كل القضايا العالقة التي تمثل هموما للمواطنين وقضايا معاش الناس وتقديم الخدمات لهم.



وقال: "نأمل أن تكون الفترة المقبلة فترة نتجاوز فيها الكثير من المعوقات التي يمر بها الوطن والتي جعلته في مؤخرة دول العالم، رغم تمتعه بكل ما يمكن أن ينطلق به ليأخذ مكانه الطبيعي".





وأضاف إيلا: "سنلتقي في الأيام المقبلة مع كل الجهات المعنية التي تتكامل أدوارها، من أجل وضع برنامج عاجل قادر على الاستجابة لما نصبوا إليه خدمة لأهلنا".



بدوره، قال النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، في تصريح صحفي عقب مراسم أداء اليمين الدستورية، إن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكدا أنهم سيسعون لبسط العدل بين الناس ما استطاعوا.





وشدد على أن استتباب الأمن وبسط الاستقرار يمثلان أولوية في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، مضيفا أن الحكومة السودانية ستعمل خلال المرحلة الراهنة على تهيئة المناخ للعمل السياسي بالبلاد.



وطالب الإعلام بالقيام بدوره الوطني في التبصير بقضايا الوطن وتوحيد طاقات أبنائه حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.

