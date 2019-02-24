انشقاق أكثر من مئة عسكري وشرطي فنزويلي ولجوؤهم إلى كولومبيا

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انشقّ أكثر من 100 جندي فنزويلي وعبروا الحدود إلى كولومبيا، بحسب ما ذكرت سلطات الهجرة في بوغوتا الأحد فيما يتزايد التوتر بين البلدين الجارين بسبب المساعدات الإنسانية.
ويأتي هذا الانشقاق بعد أن دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الجيش إلى التخلّي عن الرئيس نيكولاس مادورو ومساعدته على إدخال المساعدات لتخفيف النقص في الأغذية والأدوية.
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