الان تتابع عثمان العمير: الدبلوماسية المصرية أبعدت قطر عن حضور القمة العالمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة إيلاف الإلكترونية عثمان العمير، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبعاد قطر عن حضور القمة العالمية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأحد: “نجحت الدبلوماسية المصرية العريقة، في إبعاد قطر عن حضور القمة العالمية، المنعقدة هناك، بطريقة حرفية متقنة.. قلة خبرة الدوحة أوقعتها”.

وانطلقت مساء اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ المصرية، على مستوى قادة جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات وزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.