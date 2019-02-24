إيران "تستعرض" بأول صاروخ "كروز" من غواصة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يوم السبت، أطلقت إيران صواريخ "أرض - أرض"

وأوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الأحد، نبأ إطلاق الصاروخ وبثت صورة تظهر غواصة خضراء على سطح المياه تطلق صاروخا برتقاليا. وقالت إن غواصات أخرى لديها نفس القدرة.

وكثيرا ما تحاول إيران الترويج لترسانتها العسكرية، التي يتم تصنيع معظمها محليا بسبب العقوبات الدولية.

ويعد مضيق هرمز، عند مصب الخليج العربي، عنق زجاجة حاسم لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو ثلث النفط المتداول عن طريق البحر.

وتصاعدت حدة التوتر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 مع القوى العالمية وإعادتها فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران.

وتشارك غواصات وسفن حربية وطائرات هليكوبتر وطائرات استطلاع في المناورات التي تستمر ثلاثة أيام وأطلق عليها "ولايات - 97"، والتي تختتم في وقت لاحق من الأحد.