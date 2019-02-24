شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة بالبرلمان توافق على الحساب الختامى للعام المالى 2017/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى ، في اجتماعها مساء اليوم، على الحساب الختامي للعام المالي 2017/2018، وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة فرعية برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة، 400 توصية إضافة إلى عشرات الملاحظات.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن الحساب الختامي تضمن إيجابيات كثيرة خاصة في الهيئات الاقتصادية، حيث ارتفع عدد الهيئات الرابحة وقل عدد الهيئات الخاسرة، إضافة إلى زيادة فوائض عدد من الهيئات ، مضيفا أن هناك انضباط في عناصر النفقات عن العام السابق، وأكدت اللجنة ، أن الحكومة لم تنفذ 70 % من توصيات البرلمان على الموازنة وأبرزت العديد من الأسباب.

وطالب حسين عسى ،بإعادة النظر في قانون إعداد الموازنة، مؤكدا أن هناك قانون جديد لإعداد الموازنة العامة للدولة تقوم وزارة المالية بإعداده، مشيرا إلى أن قانون المحاسبة الحكومية يجب تطويره.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، التقرير النهائي للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 ، وحول الموازنة العامة للعام المالي الجديد، قال عيسى إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة الجديدة للعام المالي 2019 /2020 خلال أسابيع، مؤكدا أن هذه الموازنة تعكس نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي نتائج إيجابية.

وأكد مصطفى سالم وكيل اللجنة، أنه تم الانتهاء من التقرير النهائي للحساب الختامي للعام المالي السابق وتتضمن التوصيات والملاحظات للجنة وسيتم عرضها على الجلسة العامة للصويت عليها.