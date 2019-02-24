اللقيس: علينا ان نتواصل مع سوريا لتنظيم تصدير مزروعاتنا وزيادتها

أكّد وزير الزراعة حسن اللقيس في حديث تلفزيوني ان "علينا ان نتواصل مع سوريا لتنظيم تصدير مزروعاتنا وزيادتها وعلى رأسها التفاح اللبنانيي"، مشيرا الى ان "الحل هو بالسياسة لأن بيننا وبين سوريا اتفاقات اقتصادية لا تنفذ"، وكشف ان "وزارة الزراعة سترفع الملف الى مجلس الوزراء وتضع الوقائع هذه بين يديه، لتأخذ القرار في هذا السياق".

وأوضح اللقيس ان "نحن لسنا بحالة عداء مع سوريا وعلينا تنظيم المعاملات بيننا وتنفيذ الاتفاقات الزراعية والاقتصادية مع سوريا".