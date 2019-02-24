أكّد وزير الزراعة حسن اللقيس في حديث تلفزيوني ان "علينا ان نتواصل مع سوريا لتنظيم تصدير مزروعاتنا وزيادتها وعلى رأسها التفاح اللبنانيي"، مشيرا الى ان "الحل هو بالسياسة لأن بيننا وبين سوريا اتفاقات اقتصادية لا تنفذ"، وكشف ان "وزارة الزراعة سترفع الملف الى مجلس الوزراء وتضع الوقائع هذه بين يديه، لتأخذ القرار في هذا السياق".
وأوضح اللقيس ان "نحن لسنا بحالة عداء مع سوريا وعلينا تنظيم المعاملات بيننا وتنفيذ الاتفاقات الزراعية والاقتصادية مع سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس: علينا ان نتواصل مع سوريا لتنظيم تصدير مزروعاتنا وزيادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.