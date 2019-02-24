سرحان زار يازجي في البلمند: علينا التمسك بالأمل وبأرضنا

زار وزير العدل ألبرت سرحان، يرافقه نائب تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله، بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس يوحنا العاشر يازجي، في المقر البطريركي في البلمند. وبعد اللقاء اعتبر سرحان، ان "علينا التمسك بالأمل وبأرضنا، وهذا هو فحوى رسالة أبينا البطريرك بأنه علينا أن نتمسك بالأرض حتى لو تعرضنا لأنواع كثيرة من الإضطهاد، توجيهه لنا لصورة أساسية هو أن نتمسك بهذه الأرض وأن نعمل من أجلها ومن أجل خير الشعب والبلد".

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