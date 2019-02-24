خارجية إيران: إطلاق سراح معتقلة فرنسية واسقاط التهم الموجهة إليها

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن "إطلاق سراح سيدة فرنسية محتجزة لديها منذ أيلول الماضي بتهمة دخول أراضي البلاد بصورة غير شرعية". وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن مصير المعتقلة الفرنسية نيلي إرين-كامبرفيل، أن "المرأة أفرج عنها مؤخرا، بعد أن أكمل ملفها مراحله القانونية وتم إسقاط كل التهم الموجهة إليها".

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