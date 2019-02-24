الجديد: اصابة نجل المدعي العام السابق حاتم ماضي باطلاق نار في بدارو

أفادت قناة "الجديد" عن إصابة المهندس مصطفى ماضي، نجل المدّعي العام السابق حاتم ماضي، بإطلاق نار في منطقة بدارو، ونقل على الأثر الى مستشفى كليمنصو.

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