أسود: القاضية عون هي من طلبت وتابعت تحقيقات مرافقها

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "يجب أن "نخفف بطولات إعلامية وتلميحات غير سليمة لا بل سيئة بمقاصدها لأن القاضية غادة عون هي من طلبت وتابعت تحقيقات مرافقها وإن كان من صلاحية النيابة العامة العسكرية لأنه من السلك العسكري، أما بخصوص تجار المخدرات في جبيل فهي ليست من صلاحية النيابة العامة العسكرية وهي من يتابعها".

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