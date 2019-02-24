لبنان يخفق بتحقيق حلمه بالوصول الى مونديال الصين بعد سقوطه امام كوريا الجنوبية

اخفق منتخب لبنان بحسم التأهل لبطولة كأس العالم لكرة السلة المقررة في الصين هذا الصيف للمرة الرابعة بتاريخ السلة اللبنانية،بعد أن شارك منتخب الأرز في المونديال لثلاث مرّات في سنوات 2002 بانديانا بوليس (الولايات المتحدة الأميركية) و2006 في اليابان و2010 في تركيا، فيما خاض لبنان 12 مباراة ضمن هذه التصفيات الاسيوية لكأس العالم فاز في 6 مباريات وخسر 6 واحتل المركز الرابع ليفقد اماله بنيل بطاقة التأهل السابعة من اسيا بالاضافة الى المضيف الصين، وسيشارك 32 منتخباً في بطولة العالم هذا العام هم الصين (البلد المضيف)، 5 منتخبات من افريقيا، 7 من القارة الأميركية، و7 من آسيا واوقيانيا و12 منتخباً أوروبيا. للاطلاع على التفاصيل أنقرهنا

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