تظاهرات جديدة في الجزائر ضد ولاية خامسة لبوتفليقة

تجمّع مئات الأشخاص في وسط الجزائر العاصمة في محاولةٍ للتظاهر بدعوة من حركة "مواطنة"، رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما توجّه بوتفليقة إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية. وفي هذا اليوم الأول من أيام العمل الأسبوعي، كان عدد المتظاهرين ضعيفاً بالمقارنة مع احتجاجات يوم الجمعة الحاشدة التي فاجأت الجميع بحجمها. وكان نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في الجزائر، الجمعة ، خصوصاً في العاصمة، التي يمنع فيها التظاهر تماماً، تلبيةً لدعوات اطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تتمكن الشرطة من توقيف الاعداد الكبيرة للمتظاهرين.

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