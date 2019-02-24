مقتل المشتبه بمحاولته خطف طائرة متوجهة من بنغلادش إلى دبي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقتل المسلح الذي يشتبه بأنه حاول خطف الطائرة التي كانت متوجهة من دكّا إلى دبي.

وكانت قوة كوماندوس بنغلادشية قد أقتحمت طائرة الركاب في جنوب شرق البلاد، وقتل المشتبه به الذي قال مسؤولون إنّه شاب بنغلادشي (25 عاماً)، عندما اقتحمت القوات الخاصة الطائرة بعد هبوطها بسلام في مطار تشيتاغونغ.

وأكّد مسؤولون أنّ جميع ركاب الطائرة وطاقمها وعددهم 148 شخصاً الذين كانوا على متن الرحلة "بي جي 147" تمّ إنقاذهم من دون أن يلحق بهم أي أذى، إلا أنّ الخاطف المشتبه به أصيب بجروح وتوفي بعد اعتقاله بقليل، بحسب ما صرّح المتحدث باسم الجيش الجنرال مطيع الرحمن للصحافيين.