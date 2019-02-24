ابو الغيط: الأفعال الإيرانية والتحركات التركية تؤجج أزمات المنطقة

لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، ان "القمة علامة تاريخية في العلاقات بين البلدين"، مشيرا الى ان "الأفعال الإيرانية والتحركات التركية، تدخلات تؤجج أزمات المنطقة، فلا حل عسكريا للنزاعات في المنطقة ويجب العمل على حلول سياسية"، مؤكدا في هذا الاطار "ان ندعم حل الأزمة اليمنية عبر تطبيق اتفاقات السويد".

ورأى ابو الغيط "ان قناعتنا راسخة بأن تسوية القضية الفلسطينية هي السبيل الأقصر لاستقرار المنطقة وكبح جماح التطرف والعنف في المنطقة، وهي لن تحل بإجراءات اقتصادية هنا أو هناك" مضيفا ان " تحديات الإرهاب والهجرة غير النظامية تتطلب تعاونا دائما".