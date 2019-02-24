الملك سلمان:نطالب بوقف تدخلات إيران بشؤوننا والالتزام بقواعد حسن الجوار

رأى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، خلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، "ان ما يقوم به النظام الإيراني من دعم للحوثيين وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى ، يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي."

وشدّد سلمان على ان "الصواريخ البالستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب،" مؤكدا ان "ميليشيات الحوثي الإيرانية أطلقت أكثر من 200 صاروخ بالستي إيراني الصنع باتجاه مدن السعودية،" مضيفاً ان "المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن".

وأكّد الملك سلمان من جهة اخرى، "على أهمية العمل المشترك لمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال،" واعرب عن ايمانه بأن "قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة، ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها". وأعرب عن "التمسك بحقوق الفلسطينيين وعلى رأسها إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية." وختم بالتأكيد "ان مسؤوليتنا تجاه شعوبنا والأجيال المقبلة تستدعي بناء شراكة عربية – أوروبية".