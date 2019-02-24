بالصور- اختتام منتدى نوت في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

اختتمت فعاليات منتدى نوت ضمن الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم الأحد، بجلسة إدارتها الناقدة كريمة كمال، وبحضور كل من السيناريست عاطف بشاي والناقدة ماجدة موريس والناقدة صفاء الليثي والناقد ياقوت الديب والسيناريست محمد عبدالخالق والدكتورة عزة كامل.

كما تم في ختام المنتدى تكريم عدد من سيدات أسوان المشاركات في فعاليات المنتدى والمناصرات لقضايا المرأة.

وقال الناقد ياقوت الديب، إن إقامة منتدى نوت للمرة الثالثة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يدفع لمناقشة كيفية طرح قضايا المرأة بشكل صحيح في السينما المصرية لأن المرأة هي رائدة السينما المصرية منذ القدم ومصر من أكبر الدول التي يوجد فيها العدد الأكبر من النساء العاملات بالسينما.