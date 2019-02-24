لجوء 100 جندي فنزويلي منشقٍ إلى كولومبيا

انشقّ أكثر من 100 جندي فنزويلي وعبروا الحدود إلى كولومبيا، بحسب ما ذكرت سلطات الهجرة في بوغوتا، اليوم الأحد، فيما يتزايد التوتر بين البلدين الجارين بسبب المساعدات الإنسانية.
ويأتي هذا الانشقاق بعد أن دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الجيش إلى التخلّي عن الرئيس نيكولاس مادورو ومساعدته على إدخال المساعدات لتخفيف النقص في الأغذية والأدوية.
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