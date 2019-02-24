مساعي لإرباك وتشتيت الجيش الليبي

كتبت- هبة مصطفى

يستعد التيار السياسي ومفتي ليبيا الصادق الغرياني للهجوم على قاعدة الجفرة وسط ليبيا وهو المدخل الشمالي للجنوب، وتتمركز بها قوات كبيرة و تعد الخط الواصل للامدادات بين الشرق والجنوب، واحتشدت في منطقة الهيشة ضواحي مصراتة على بعد 100 كم شرق مصراتة، مدعومة من سرايا بنغازي و بقايا ابراهيم

الجفران وتيارات إسلامية كثيرة، وفقا لمصادر مطلعة صرحت لصحيفة الوفد.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه أن عملية الجفرة تهدف لتشتيت قوات الجيش الليبي وإرباك المشهد وقطع الامدادات عن الجيش وفتح جبهات أخرى غير الجبهة الجنوبية، بعد

أن اقترب من حدود النيجر وتشاد والجزائر وسيطرته على النفط، عملية الجفرة لإرباك المشهد، و تعتقد الجماعات الإسلامية اتخاذها الجنوب نقطة إرتكاز حقيقية لمهاجمة العاصمة طرابلس.

وتابع بالنسبة للموقف المجتمع الدولي فأنه راضي بهذه العملية لأنها قضت على رؤس الإرهاب في الجنوب وتمثل أهمية كبيرة في تقليص عدد اللاجئين الذي بعد سقوط معمر القذافي شهدت البلاد الأوروبية وصول مئات الآلاف إلى سواحل إيطاليا.