- 1/2
- 2/2
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، علي الغانمي، اليوم الأحد، أن معتقلي تنظيم "داعش" الذين تم استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية سيتم التعامل معهم وفق "آليات معينة"، لافتا إلى أن عناصر التنظيم الأجنبية التي لم تمارس نشاطا إرهابيًّا في العراق سيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح الغانمي - في حديث لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أن المعتقلين الدواعش الذين تسلمهم العراق من قوات "قسد" سيتم التعامل معهم وفق القوانين العراقية، مبينا أن القسم الأول منهم وهم "العراقيون" سيتم التحقيق معهم لمعرفة الخلايا والخيوط المرتبطة بهم، أما القسم الثاني، وهم "الأجانب" العاملين مع داعش فهؤلاء ينبغي إعادتهم إلى
وكان مصدر أمني عراقي، قد أفاد، في وقت سابق، أن العراق تسلم من قوات سوريا الديمقراطية الدفعة الثانية من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية، والبالغ عددهم 231 عنصرا، وذلك بعدما كشف القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار قطر العبيدي، عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصرا بالتنظيم كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: إعادة داعش إلى بلدانهم ما لم يكونوا مطلوبين قضائيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.