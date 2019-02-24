كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلة أمريكية: "بيلوسى" تستعد لخلافة "ترامب" خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، اليوم الأحد، أنّه من المقرر أن تصبح زعيمة الديموقراطيين "نانسي بيلوسي" أعلى مسؤول أمريكي في الأسبوع المقبل في خطوة "نادرة وغير اعتيادية".

وقالت الصحيفة :"ستكون رئيسة مجلس النواب الديموقراطي، التي هي بالفعل أكبر زعيمة ديموقراطية منتخبة في تاريخ الولايات المتحدة، أعلى شخصية حكومية لعدة ساعات الأسبوع المقبل.

ووفقًا لمجلة نيوزويك، أن وضع بيلوسي الجديد يأتي بسبب توجّه الرئيس دونالد ترامب إلى قمة في فيتنام للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كما سيسافر نائبه، مايك بنس، أيضا إلى الخارج، إلى كولومبيا، حسبما أكدت ثلاثة مصادر داخل الإدارة الأمريكية لـ" اكيوس" يوم الجمعة.

وقال مايكل بيسشلوس، وهو مؤرخ رئاسي: "إنه أمر نادر وغير اعتيادي، وعادة ما يحاول البيت الأبيض تجنبه، وأضاف :"لن يتغير دور السيدة بيلوسي داخل الحكومة بسبب رتبتها، ولكن لا يحدث تسلسل الخلافة إلاّ فى حالة عجز ترامب أو بنس، لكن ما زال من غير المألوف أن يكون رئيس مجلس النواب هو المسؤول الأعلى".

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وقالت المتحدثة بإسم السيدة بيلوسي، إنّها سوف تكون في نيويورك صباح الاثنين وفى واشنطن في فترة ما بعد الظهر، وأضافت أن واجباتها العادية لن تتأثر.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب بالتعليق يوم الجمعة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت بيلوسي للقادة الأوروبيين في بروكسل، إنّ ترامب ليس قوياً بما يكفى.